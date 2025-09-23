Via all’elettrificazione del porto di Milazzo: 4 milioni per l’ambiente

Avviati i lavori di elettrificazione della banchine del porto di Milazzo. Dopo anni di attesa e tante sollecitazioni delle forze politiche cittadine (soprattutto del consigliere comunale Danilo Ficarra) è operativo il cantiere che permetterà una riduzione dell’inquinamento. Le navi, quando sosteranno nel porto, potranno spegnere i motori, abbattendo le emissioni inquinanti soprattutto di particolato e di ossido di azoto. L’intervento riguarda anche gli scali di Messina e Reggio Calabria, ma la somma impegnata per Milazzo ammonta a 4 milioni. Le opere dovranno essere completate entro la metà del prossimo anno. Un intervento atteso come detto da tempo. Era il 2019 infatti quando l’allora commissario De Simone lo annuncio; poi toccò al suo successore, l’ingegnere Mega, ma un decisivo impulso è stato dato dall’attuale guida dell’Autorità portuale, l’avvocato Francesco Rizzo che intende definire, dopo tanta impasse la programmazione delle opere pubbliche previste a Milazzo. «L’elettrificazione delle banchine – afferma – costituisce parte di una complessiva strategia di miglioramento dell’impatto ambientale nei porti che deve considerare anche il passaggio al led per l’illuminazione pubblica, la produzione di energie alternative.

