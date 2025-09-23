Sant’Agata Militello, ricerche in corso per un 62enne scomparso: i familiari lanciano l’appello

Sono in corso da parte delle forze dell’ordine le ricerche di un 62enne di Sant’Agata Militello, Salvatore Caioli, di cui non si hanno più notizie da giovedì scorso. L’uomo, affetto da una grave patologia, è stato visto l’ultima volta nei pressi della stazione ferroviaria santagatese, dopodiché se ne sono perse le tracce. Presentata la denuncia di scomparsa presso la Compagnia Carabinieri di Sant’Agata Militello, gli stessi familiari hanno diffusa un appello tramite i social network per sollecitare eventuali segnalazioni utili a rintracciare l’uomo che potrebbe trovarsi in stato confusionale.