Rassegna stampa 23-09-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Pioggia di emendamenti: nubi sulla manovra quater in Sicilia

Le cave di Venetico “sito” per il Ponte, poi riqualificazione: verde e turismo

Concerti, eventi e spettacoli sold out: Messina saluta una grande stagione

IN EVIDENZA

Via all’elettrificazione del porto di Milazzo: 4 milioni per l’ambiente

Le richieste di concessione del teatro di Barcellona: il sindaco Calabrò torna a puntare sull’esperto

Candelotti già detonati in mare a Patti: «Si è trattato di un incidente»