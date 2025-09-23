Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Rassegna stampa 23-09-2025 edizione Messina

Rassegna stampa 23-09-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di  Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA
Pioggia di emendamenti: nubi sulla manovra quater in Sicilia
Le cave di Venetico “sito” per il Ponte, poi riqualificazione: verde e turismo
Concerti, eventi e spettacoli sold out: Messina saluta una grande stagione
IN EVIDENZA
Via all’elettrificazione del porto di Milazzo: 4 milioni per l’ambiente
Le richieste di concessione del teatro di Barcellona: il sindaco Calabrò torna a puntare sull’esperto
Candelotti già detonati in mare a Patti: «Si è trattato di un incidente»

