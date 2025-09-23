Messina si prepara ad ospitare "Scriptopìa", il primo festival dedicato alla scrittura cinetelevisiva

Da dove nascono le storie che animano la “fabbrica dei sogni”? Prima di diventare immagine, ogni prodotto audiovisivo ha bisogno di essere pensato e scritto, così che se ne possa valutare l’interesse del pubblico e l’effettiva fattibilità tecnico economica. Durante le riprese, poi, il famigerato “copione” sarà strumento indispensabile per le tante figure, tecniche e artistiche, che compongono una troupe cinetelevisiva.

Scriptopìa è il primo festival dal contenuto formativo in Italia dedicato alla figura dello sceneggiatore e alla sua opera, pensato e strutturato come un vero e proprio ponte tra parola e immagine. Da mercoledì uno a sabato quattro ottobre, la Prima Edizione di Scriptopìa promette un fitto calendario di proiezioni, incontri, lezioni, contaminazioni artistiche con l’ambizione dichiarata di offrire alla città di Messina un evento di rilievo nazionale.

Quattro giorni densi di eventi gratuiti e aperti a tutti fino ad esaurimento posti, suddivisi tra i dipartimenti Cospecs e Scipog dell’UniMe, dove al mattino si terranno incontri pubblici e lezioni con alcuni tra i più importanti sceneggiatori del panorama nazionale - e la chiesa Santa Maria Alemanna - che di sera ospiterà i film tratti dalle loro sceneggiature, ma anche opere di giovani autori siciliani e live musicali sperimentali accompagnati dalla proiezione di rari filmati d’epoca, meritoriamente recuperati dalla Cineteca dello Stretto.