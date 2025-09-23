Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Messina, approvato l’atto della dichiarazione di pubblica utilità per Torri Morandi

Messina, approvato l’atto della dichiarazione di pubblica utilità per Torri Morandi

Il Consiglio comunale ha dato il via libera all’apposizione del vincolo subordinato all’esproprio dell’area consente la connessione e l’accessibilità tra via Pozzo Giudeo e via Senatore Arena

di

La proposta di delibera era la 245 ed è stata approvata all’unanimità: 19 favorevoli su altrettanti presenti. Il Consiglio comunale ha dato il via libera all’apposizione del vincolo di pubblica utilità subordinato all’esproprio dell’area alle spalle del compendio delle Torre Morandi a Torre Faro, dando immediata esecutività. Si tratta di un passaggio resosi necessario, come ha spiegato durante la seduta in Aula dal vicesindaco Salvatore Mondello, perchè non tutti i proprietari dell’area interessata hanno aderito alla cessione bonaria. Così, dopo lunghe trattative, l’Amministrazione ha deciso di portare l’atto in Consiglio.
«Da un lato sarà necessario un periodo più lungo – ha spiegato Mondello – dall’altro ci sarà un risparmio economico». Si tratta del tratto che consente la connessione e l’accessibilità tra via Pozzo Giudeo e via Senatore Arena. (f.tr.)

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province