Messina, approvato l’atto della dichiarazione di pubblica utilità per Torri Morandi

La proposta di delibera era la 245 ed è stata approvata all’unanimità: 19 favorevoli su altrettanti presenti. Il Consiglio comunale ha dato il via libera all’apposizione del vincolo di pubblica utilità subordinato all’esproprio dell’area alle spalle del compendio delle Torre Morandi a Torre Faro, dando immediata esecutività. Si tratta di un passaggio resosi necessario, come ha spiegato durante la seduta in Aula dal vicesindaco Salvatore Mondello, perchè non tutti i proprietari dell’area interessata hanno aderito alla cessione bonaria. Così, dopo lunghe trattative, l’Amministrazione ha deciso di portare l’atto in Consiglio.

«Da un lato sarà necessario un periodo più lungo – ha spiegato Mondello – dall’altro ci sarà un risparmio economico». Si tratta del tratto che consente la connessione e l’accessibilità tra via Pozzo Giudeo e via Senatore Arena. (f.tr.)