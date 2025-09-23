La proposta di delibera era la 245 ed è stata approvata all’unanimità: 19 favorevoli su altrettanti presenti. Il Consiglio comunale ha dato il via libera all’apposizione del vincolo di pubblica utilità subordinato all’esproprio dell’area alle spalle del compendio delle Torre Morandi a Torre Faro, dando immediata esecutività. Si tratta di un passaggio resosi necessario, come ha spiegato durante la seduta in Aula dal vicesindaco Salvatore Mondello, perchè non tutti i proprietari dell’area interessata hanno aderito alla cessione bonaria. Così, dopo lunghe trattative, l’Amministrazione ha deciso di portare l’atto in Consiglio.
«Da un lato sarà necessario un periodo più lungo – ha spiegato Mondello – dall’altro ci sarà un risparmio economico». Si tratta del tratto che consente la connessione e l’accessibilità tra via Pozzo Giudeo e via Senatore Arena. (f.tr.)
Messina, approvato l’atto della dichiarazione di pubblica utilità per Torri Morandi
Il Consiglio comunale ha dato il via libera all’apposizione del vincolo subordinato all’esproprio dell’area consente la connessione e l’accessibilità tra via Pozzo Giudeo e via Senatore Arena
Caricamento commenti
Commenta la notizia