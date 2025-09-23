Messina, 14 nuove piazzette tematiche: quasi 6 milioni di euro per la riqualificazione urbana. Uno spazio dedicato a Sara Campanella

Il sindaco Federico Basile annuncia un nuovo passo nella trasformazione urbana della città. Con l’approvazione in Giunta della versione aggiornata del Piano Operativo del Programma Complementare Metro 2014-2020, l’amministrazione comunale sblocca quasi 6 milioni di euro per finanziare il progetto “Realizzazione di piazzette tematiche”.

Il piano prevede la riqualificazione di 14 aree pubbliche, distribuite in tutte le sei Municipalità, con l’obiettivo di trasformarle in spazi di aggregazione e socialità. Le nuove piazzette nasceranno nei quartieri periferici e centrali, restituendo ai cittadini luoghi rinnovati e funzionali alla comunità.

Tra gli interventi più significativi, il sindaco ha voluto sottolineare la realizzazione di un piazzale dedicato a Sara Campanella. “Il suo ricordo vivrà per sempre nel cuore della nostra Messina, grazie a uno spazio che diventerà simbolo di memoria, incontro e comunità”, ha scritto Basile nel suo post sui social.

Gli interventi interesseranno aree diverse della città, toccando sia zone centrali che villaggi più distanti. L’elenco completo comprende: 1. Piazza Migneco a Briga Marina; 2. Borgo Antico a Briga Superiore; 3. Piazza Centrale a Larderia; 4. Piazza Centrale a Zafferia; 5. Area ludica a Santa Lucia sopra Contesse; 6. Capolinea di San Filippo Superiore; 7. Piazza Giuffrè a Villaggio Aldisio; 8. Bordonaro Superiore; 9. Largo Seggiola; 10. Piazza Casa Pia; 11. Piazza Argo a Ritiro; 12. Piazza e lungomare a San Saba; 13. Piazza Principe Umberto a Salice; 14. Piazzale in memoria di Sara Campanella.