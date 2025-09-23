Le richieste di concessione del teatro di Barcellona: il sindaco Calabrò torna a puntare sull’esperto

Teatro Mandanici, il sindaco corre ai ripari, affidando l’incarico gratuito di esperto al maestro Alberto Maria Antonio Munafò Siragusa. Dopo la bufera politica innescata dalla delibera di Giunta numero 173 del 2 settembre 2025, con la quale si affida all’assessora alla Cultura Angelita Pino il potere esclusivo di autorizzare gli spettacoli da ammettere sul palco del Teatro comunale Placido Mandanici, Calabrò prova a riequilibrare la situazione. Con la nuova determina il primo cittadino ha infatti nominato – a titolo gratuito – l’esperto per le attività di valorizzazione del teatro nella persona del maestro Alberto Maria Antonio Munafò Siragusa, figura con esperienza riconosciuta nel campo artistico e che già ha già seguito diverse stagioni teatrali. La decisione giunge nel pieno delle polemiche seguite alla scelta della Giunta di concentrare sull’assessora Pino, in assenza di un direttore artistico, la valutazione delle richieste di concessione della struttura. Una soluzione che l’amministrazione aveva presentato come garanzia di trasparenza e continuità organizzativa, ma che l’opposizione ha bollato come una “grave anomalia”, denunciando il rischio di un eccessivo accentramento politico nella gestione di un bene pubblico destinato a essere motore culturale del territorio.

