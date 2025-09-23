Le cave di Venetico “sito” per il Ponte, poi riqualificazione: verde e turismo

Il Comune ottiene il parere favorevole dell’Assessorato Territorio e ambiente e del Comitato tecnico scientifico (Cts) per la sistemazione dell’area delle cave abbandonate già destinate a sede di deposito degli inerti che verranno prodotti in conseguenza della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

«In questi giorni – spiega il sindaco Francesco Rizzo – a seguito degli incontri tecnico-professionali per la realizzazione del nuovo Piano urbanistico generale, che sostituirà a breve il Prg, siamo venuti in possesso del parere reso dalla Cts con le valutazioni urbanistiche per gli interventi di realizzazione delle opere di riqualificazione e sistemazione dell’area delle cave abbandonate. Nello specifico, il Comune di Venetico – rimarca il primo cittadino – ha ottenuto di poter mantenere e risistemare parte del lago esistente in prossimità del torrente Senia che è stato definito come bacino ineliminabile e presidio necessario per garantire l'incolumità degli insediamenti abitativi posti a valle nella parte a ridosso del mare evitando esondazione o straripamento e a ridosso del quale il Comune chiederà di eseguire la sistemazione a parco urbano e pista ciclabile in continuità con l’area proveniente dal compendio ex Ferrovie e con l’altra pista ciclabile esistente sul lungomare che, quindi, costituirà un unico anello per l’intero territorio costiero.

