Il bus 39 in autostrada a Messina, i sindacati sottolineano i rischi: "Pagano gli autisti, serve un chiarimento della Polizia stradale e della Prefettura"

Fit Cisl, Faisa Cisal e Orsa Trasporti puntano l'attenzione sulla linea 39. E sui pericoli denunciati in questi giorni da Gazzetta del Sud e da Rtp. "Le scriventi organizzazioni sindacali - scrivono i sindacalisti Pellegrino, Morabito e Perre - segnalano alle competenti Istituzioni un potenziale pericolo per la sicurezza dell’utenza e dei lavoratori dell’Azienda ATM S.p.A. impiegati nella linea bus extraurbana 39 che ogni giorno trasporta un numero considerevole di passeggeri, in maggioranza studenti, da Santa Margherita al polo Papardo, attraversando un lungo tratto di strada tangenziale. Attesoché il conducente, ai sensi del CCNL di categoria “è responsabile dell'autoveicolo che riceve in consegna ed è tenuto ad osservare tutte le norme di legge ed i regolamenti per la circolazione”, su segnalazione dei lavoratori interessati questi sindacati denunciano da tempo ad ATM S.p.A. l’anomalia per cui in questo tratto di tangenziale l’azienda impiega bus inappropriati sprovvisti di cinture sicurezza e la condizione di pericolo si aggrava per la presenza di passeggeri che non trovano posti a sedere e viaggiano in piedi aggrappati ai sostegni. Purtroppo l’azienda non ha mai risposto alle note sindacali e continua a demandare ogni responsabilità alla “discrezione” dei conducenti che si trovano nella scomoda condizione di scegliere se interrompere il servizio essenziale, con tutte le conseguenze aziendali del caso, o continuare a svolgere la propria mansione con mezzi inappropriati e in condizioni di potenziale pericolo, sperando di non essere mai coinvolti in malaugurati sinistri che, alla luce dei fatti, sembrano ampiamente preannunciati. Solo grazie a pressanti e ripetuti articoli divulgati dalla stampa locale, si è recentemente pronunciato l’assessore alla Viabilità del Comune di Messina, asserendo la legittimità dell’utilizzo di bus urbani nella tangenziale in questione".