Eolie, spettacolare avvistamento di un capodoglio tra Panarea e Stromboli

Momenti di meraviglia nelle acque delle Eolie, dove un gruppo di turisti tedeschi in vacanza ha avvistato un capodoglio di circa 20 metri. L’incontro, segnalato dal nostro collaboratore Salvatore Sarpi, è avvenuto nel tratto di mare tra Panarea e Stromboli, un’area spesso frequentata da cetacei ma in cui non è comune osservare esemplari di tali dimensioni.

Il maestoso mammifero marino è rimasto visibile per diversi minuti, regalando ai presenti un’esperienza indimenticabile. L’avvistamento conferma ancora una volta la ricchezza naturalistica dell’arcipelago, habitat ideale per specie di grande fascino e importanza ecologica. Le Eolie si confermano così non solo meta turistica di pregio, ma anche luogo privilegiato per chi desidera ammirare da vicino la straordinaria biodiversità del Mediterraneo.