Concerti, eventi e spettacoli sold out: Messina saluta una grande stagione

Una stagione di eventi estivi così lunga e diversificata probabilmente a Messina non si era mai vista. Per qualcosa di simile bisognerebbe tornare indietro agli anni ‘80 o ‘90 quando a piazza Pugliatti si esibirono Raf, Umberto Tozzi. oppure Luca Carboni in Fiera e in città arrivò anche il Festivalbar.

Messina non era, ancora, la città della musica e degli eventi, il brand che l’amministrazione De Luca prima e Basile poi hanno coniato per il lancio nel panorama dei grandi concerti dello stadio Franco Scoglio ma anche del PalaRescifina. Il bilancio, a conclusione di ormai tre mesi di estate in musica, è decisamente positivo. Messina è diventata un punto di riferimento nel panorama musicale italiano per gli eventi che è riuscita a organizzare e, soprattutto, gestire. Non roba da poco, tanto che le produzioni continuano a “prenotare” sia lo stadio che il palasport anche per il il 2026 e il 2027.

«Vedere così tanti messinesi per vivere insieme momenti di musica, cultura e divertimento è la dimostrazione di quanto la nostra comunità sia viva e pronta a crescere. Gli eventi aiutano la città a svilupparsi, diventando vera porta e volano anche per l’economia locale», ha detto il sindaco Federico Basile.

I numeri, però, sono quelli che testimoniano quanto “valore aggiunto” questi eventi portano alla città.

