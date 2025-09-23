Candelotti già detonati in mare a Patti: «Si è trattato di un incidente»

Nei giorni scorsi abbiamo riferito di una batteria di candelotti pirotecnici adagiata sul fondale marino e scoperta casualmente da un giovane pattese durante una battuta di pesca subacquea nei pressi del pontile di attracco per pescherecci di Patti Marina.

A distanza di qualche giorno quella scatola di fuochi è stata prontamente rimossa da un sub incaricato dai responsabili della ditta pirotecnica che ha realizzato lo spettacolo dei fuochi di artificio in occasione della festa dell’Addolorata.

«Si è trattato di un incidente» ha riferito alla Gazzetta del Sud il proprietario della ditta, che ha deciso di raccontare l’esatta dinamica dell’accaduto: «Purtroppo uno dei sacchi di sabbia che reggeva l’effettistica luminosa ha ceduto, determinando la caduta in acqua dello scatolo che fungeva da mortaio. Si è trattato di uno spiacevole disguido a cui abbiamo cercato di porre rimedio tempestivamente.

