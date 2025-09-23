ATM Messina: la presidente Grillo replica alle polemiche sulle corse soppresse: “Dati in calo del 35% rispetto al 2024, a breve 20 nuovi autisti”

La presidente di ATM Messina, Carla Grillo, è intervenuta per chiarire le recenti polemiche legate alle corse soppresse. Grillo ha sottolineato che il numero complessivo è in calo del 35% rispetto al 2024 e che si tratta sempre di singole corse, mai di intere linee.

Secondo la presidente, le cancellazioni riguardano i tragitti meno frequentati, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per gli utenti. Nel trimestre luglio–settembre 2025 i dati confermano un trend decrescente, in linea con gli anni precedenti, nonostante l’aumento del 60% delle assenze per malattia tra i lavoratori.

Grillo ha inoltre ricordato che ATM ha garantito servizi straordinari in occasione del crollo di Ponte Mella e per gli eventi estivi, mentre a livello nazionale molte aziende hanno ridotto intere linee durante la stagione estiva.



Alle critiche di alcuni consiglieri comunali, la presidente replica parlando di “strumentalizzazioni politiche”, rivendicando invece i risultati raggiunti dall’azienda negli ultimi cinque anni. Ha difeso anche la scelta di esternalizzare i controlli a bordo, ritenuta più efficace in termini di verbali emessi e incassati rispetto al servizio interno.