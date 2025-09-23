A Ginostra due caproni “all’assalto” di una casa. Frantumati a testate vetri di finestre e porte

Caproni “all’assalto” a Ginostra di una casa dove, sino ad alcuni giorni fa, risiedevano dei turisti: frantumati, a testate, vetri di finestre e porte, danni anche agli infissi. Presumibilmente a scatenare gli animali, durante una delle ormai abituali incursioni giornaliere negli orti e nelle pertinenze delle abitazioni del villaggio, potrebbe essere stata la loro immagine riflessa sui vetri e, quindi, l’impressione della presenza di “antagonisti”.

All’accaduto hanno assistito, cercando di allontanarli, dei turisti, ospiti in una casa limitrofa. Ma non è l’unico danneggiamento causato, nelle ultime ore, da questi animali: in un’altra abitazione, dopo essere saliti sul tetto, hanno distrutto pannelli solari e boiler. Fatti che, unitamente ad altri, generano una certa preoccupazione tra gli abitanti che, attraverso Gianluca Giuffrè, responsabile del comitato “Per Ginostra”, evidenziano che «ormai la presenza delle capre, e la loro costante irruzione nel centro abitato, oltre ad essere fonte di danni, è diventata anche una questione di sicurezza e ordine pubblico».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale