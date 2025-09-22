Sciopero a Messina, studenti in piazza per la Palestina: "Cessate il fuoco"

A Messina soprattutto studenti delle scuole e dell’Università sono scesi in piazza per manifestare la loro solidarietà al popolo palestinese nel giorno dello sciopero indetto dall’Unione sindacale di base per chiedere il cessate il fuoco a Gaza, per sostenere la Global Sumud Flotilla e per chiedere al governo lo stop delle relazioni con Israele. A Piazza Cairoli, nel cuore della città, si sono radunate alcune centinaia di persone. Presenti anche docenti e ricercatori di istituti superiori e dell’Università.

Il servizio pubblico locale è garantito con i dipendenti dell’Azienda trasporti Messina che non hanno aderito allo sciopero. L’Atm evidenzia che «la percentuale di adesione a precedenti scioperi indetti dalle stesse sigle sindacali è pari allo 0%». A Milazzo è previsto un presidio davanti al comune a partire dalle 18. «Davanti al genocidio il silenzio è complicità": è questo lo slogan scelto. Un sit-in anche a Santa Teresa Riva in Piazza Municipio. Presidi e banchetti per tutta la giornata previsti anche alle Isole Eolie.