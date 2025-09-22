Scaletta Zanclea, le prime tartarughine sono nate: la spiaggia è sotto osservazione

Le numerose uova di tartaruga marina “Caretta Caretta” rinvenute nei giorni scorsi in un nido scavato sulla spiaggia antistante Vico Crisafulli di Guidomandri Marina, cominciano a schiudersi.

Le testuggini appena nate, uscite dal guscio, cercano di raggiungere lo Ionio ma non riescono nel loro intento in quanto i volontari che sono impegnati nella loro tutela, e che stazionano costantemente nella zona, li prelevano e li trasferiscono in ambienti idonei per la loro sopravvivenza. Solo dopo un po’ di tempo saranno immerse nelle acque del mare. Dalle prime ispezioni effettuate dagli esperti del Wwf di Messina, coordinati dalla dott. Oleana Prato, è emerso che circa 30 tartarughine hanno lasciato il nido che, presumibilmente, era stato scavato nei mesi passati, visto che le uova cominciano a schiudersi dopo un periodo di incubazione che può durare dai 45 ai 70 giorni.

Il tratto di arenile sul quale è stato rinvenuto il nido è stato transennato e salvaguardato con una recinzione protettiva per evitare che qualche animale selvatico possa distruggere l’intera nidiata.