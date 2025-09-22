Rassegna stampa 22-09-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
SICILIA
Straordinari, premi e bonus a diecimila dipendenti regionali della Regione siciliana
MESSINA E PROVINCIA
Sud chiama Nord, il centrodestra messinese e l’opposizione che non c’è (o quasi)
Messina, l’Ateneo adesso può “programmare”. Su Hebrew University: «Valuteremo»
Gestione trasporto pubblico locale. A Milazzo via alla gara novennale
LE STORIE
Salvo Coluccio da Messina al Regno Unito. Radici che fanno crescere i sogni
