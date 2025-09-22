Momenti di paura a Lipari: frana sulla strada che collega il centro a Canneto

Una frana di materiale tufaceo e roccia ha interessato la strada provinciale di Bagnamare a Lipari, rischiando di causare una tragedia. L'episodio si è verificato intorno alle 5 del mattino, un orario che fortunatamente ha evitato il coinvolgimento di persone e veicoli.

L'arteria, cruciale per l'isola, collega il centro di Lipari con Porto Pignataro e la frazione di Canneto ed è tra le più trafficate. I Vigili del Fuoco, con il distaccamento situato nelle vicinanze, sono intervenuti tempestivamente per rimuovere i detriti dalla carreggiata, depositandoli temporaneamente a bordo strada.