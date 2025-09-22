Messina, quel fitto “bosco” che incombe sulle case in pieno centro

C’è un vero e proprio bosco in pieno centro città, faticosamente contenuto da antiche mura e nuovi pilastri, la cui incuria, però, è una seria minaccia per chi vive a pochissimi metri di distanza da quel bosco stesso. Parliamo di via Pascoli e, in particolare, del terrapieno cinto tra le mura di Carlo V, proprio sopra la parallela alla via Tommaso Cannizzaro, sulla quale insistono diversi condomini. Quel bosco è una minaccia perché da troppo tempo non vengono eseguiti interventi di scerbatura e pulizia, causando le proteste e i timori degli abitanti della zona, ed in particolare del condominio Cooperativa edilizia Giovanni Pascoli, il cui amministratore ha inviato diverse diffide al Comune. Diffide come quelle della vicepresidente della quarta Municipalità, Debora Buda, e del presidente della seconda commissione, Nicola Lauro. Quella stessa zona, nel 2017, era stata al centro di un provvedimento del Tribunale di Messina, che aveva ordinato al Comune, proprietario dell’area, di eliminare il pericolo – che è anche di incendi, come avvenuto in passato – «mediante la eliminazione della vegetazione nell’area prospiciente il condominio e la esecuzione di opere per mettere in sicurezza il muro di contenimento e le travature e “pile di ponte” che sostengono il viadotto del viale Italia». L’ultima diffida risale ad inizio mese e una decina di giorni fa il Comune ha ordinato agli uffici del Verde pubblico e alla Messinaservizi di concertare gli interventi». Che rimangono urgenti, ma non eseguiti. seb.casp.