Messina, l’Ateneo adesso può “programmare”. Su Hebrew University: «Valuteremo»

“Programmazione e avvio procedure per la chiamata di professori di prima e seconda fascia e per contratti di ricercatori a tempo determinato”. È uno dei punti all’ordine del giorno della prossima seduta di Senato accademico, convocata per venerdì mattina. Ma non è un punto come gli altri, perché quel passaggio, “programmazione”, era atteso da tempo da gran parte della comunità accademica, dai dipartimenti e dai docenti in primis, ed è anche uno dei primi momenti chiave per la governance guidata dalla rettrice Giovanna Spatari. Non è un mistero, infatti, che pur in un rinnovato clima di maggiore serenità, laddove tensioni e caccia alle streghe avevano preso il sopravvento, da tempo filtravano malumori, sempre più rumorosi, dai corridoi dell'Ateneo, sulla mancata programmazione, appunto, delle assunzioni, dei contratti di ricerca e delle progressioni di carriera. Il precedente step, infatti, risaliva all’estate 2023, portava la firma dell’ex rettore Salvatore Cuzzocrea ed era stata una delle ultime mosse di quel mandato, poi concluso in maniera “rocambolesca” e nella bufera poche settimane dopo.

