Messina, all'ospedale Papardo eseguita la prima procedura coronarica con laser ad eccimeri

All’Ospedale Papardo è stata eseguita con successo la prima procedura coronarica con laser ad eccimeri (ELCA) dall’équipe diretta dal dott. Giuseppe Paleologo. L’intervento, effettuato dai dottori Andrea Picci e Giuseppe Venuti, ha permesso di rimuovere placche calcifiche all’interno di stent coronarici malfunzionanti, migliorando il flusso sanguigno in un paziente non operabile chirurgicamente. La tecnica ELCA, innovativa e minimamente invasiva, utilizza un laser per trattare lesioni coronariche complesse e resistenti ai metodi tradizionali. L’operazione è stata svolta in anestesia locale con il supporto del sistema ventricolare Impella per garantire sicurezza cardiaca. Il dott. Paleologo ha evidenziato l’importanza dell’introduzione di questa tecnologia, che evita ai pazienti la necessità di trasferirsi in altri centri, e consolida l’Ospedale Papardo come riferimento regionale per la cardiologia avanzata.