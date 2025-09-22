Gestione trasporto pubblico locale. A Milazzo via alla gara novennale

Gara di nove anni per la gestione del trasporto pubblico locale. Lo ha deciso il Comune di Milazzo dopo i mesi sperimentali con la Sais di Palermo che, ad aprile 2024, è subentrata all’Ast la quale, a causa di difficoltà, aveva rappresentato ai Comuni l’impossibilità di garantire il servizio. Il contratto, sottoscritto in una situazione di emergenza con la Sais, andrà a scadere a fine anno e, quindi, occorre accelerare. La gara, bandita per l’importo complessivo superiore ai 5 milioni di euro (parte della copertura sarà garantita dalla Regione), prevede però che le istanze siano presentate entro il 30 ottobre.

A quel punto si andrà a valutare l’offerta migliore analizzando anche le proposte dall’azienda partecipante, alla luce di quanto previsto dal bando. Il Comune, sulla scorta delle manifestazioni di interesse e delle proposte ricevute, procederà infatti ad un esame delle stesse per individuare l’operatore economico che, a parità di qualificazione, risponda maggiormente alle attese di servizio che l’ente si attende e, nello specifico, a titolo di miglioramento, l’implementazione dei chilometri di servizio, anche con l’attivazione di nuove linee ovvero con maggiori corse sulle linee esistenti, a parità di budget annuale e servizi aggiuntivi a disposizione del Comune per la copertura di eventi di rilevanza pubblica (festività, eventi organizzati dal Comune).

