Santa Lucia del Mela, è stato ritrovato morto il 71enne scomparso a Patti

È stato ritrovato privo di vita, in prossimità di un rifornimento di carburante, verso mezzogiorno, Lillo Bisazza, l'uomo di 71 anni di Santa Lucia del Mela che mercoledì scorso si era allontanato dal paese di residenza senza farne più ritorno. Dopo giorni di ricerche nella zona Madoro a Patti, dove aveva lasciato la sua auto, il corpo del settantunenne è stato recuperato grazie ad alcune segnalazioni. Con il passare delle ore sono aumentati in questi giorni i timori, ma la speranza di ritrovarlo in vita non si era mai spenta. Il triste epilogo segna profondamente la comunità luciese che ha pregato fino alla fine. L'amministrazione comunale è rimasta sempre vicina alla famiglia, diffondendo il più possibile informazioni sull'uomo che potessero servire al ritrovamento. Tra le ipotesi del suo allontanamento lo stato di salute precario, che lo avrebbe portato, probabilmente, a disorientarsi. Sul posto forze dell'ordine, 118 e vigili del fuoco