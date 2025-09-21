Morì per una caduta dalla bici: il Comune di Sant'Alessio Siculo non ha alcuna colpa

Non ci sono responsabilità del Comune di S. Alessio Siculo per la morte di Agatino Carnabuci, il 67enne originario del centro ionico ma residente a Chiavari, in provincia di Genova, deceduto il 31 luglio 2012 per i postumi di una rovinosa caduta in bicicletta avvenuta nel percorso ecologico del torrente Agrò.

Lo ha stabilito il Tribunale civile di Messina con una sentenza della giudice Emilia Caleca, che ha rigettato la richiesta risarcitoria dei familiari, assistiti dagli avvocati Natale Arena e Domenico Santoro, condannandoli al pagamento di 3.122 euro di spese di lite. Sentenza che adesso è stata appellata contro il Comune, che ha riconfermato l’incarico all’avv. Ernesto Fiorillo in vista della prima udienza del 30 novembre in Corte d’appello.

Carnabuci, che in quell’estate di 13 anni fa si trovava a S. Alessio Siculo in visita alla sorella convalescente, la mattina del 24 luglio aveva inforcato la mountain bike per una pedalata sul corridoio ecologico, ma sulla via del ritorno era caduto in un tratto in discesa attraversando un cunettone per la raccolta delle acque piovane che tagliava perpendicolarmente il percorso stesso, battendo violentemente la testa. Dopo sette giorni di coma si era spento in ospedale.

