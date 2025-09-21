Al via la stagione della bonifica per restituire la Falce ai messinesi

«Più che ottimista, direi volonteroso. Stiamo avviando una stagione che porterà, non so prevedere ancora con certezza in quali tempi, alla restituzione della Falce ai messinesi». il commissario dell’Autorità sistema portuale dello Stretto, Ciccio Rizzo, tra i “dossier” prioritari sulla sua scrivania, tiene in primo piano i faldoni della Zona falcata. È un obiettivo che parte da lontano anche sul piano personale, perché Rizzo, come è stato più volte ricordato, fu tra i fondatori di quel movimento “Zda-Zona d’arte Zona falcata” che si è battuto per anni, con marce, mobilitazioni, visite guidate e altre iniziative concrete, per la riqualificazione di tutta la penisola di San Raineri. «Lo dobbiamo alla città e, in particolare, lo dobbiamo alla memoria di Franz Riccobono, l’indimenticato protagonista di tante battaglie in favore della Falce», sottolinea il commissario straordinario-presidente “in pectore” dell’Authority.

Domani mattina Rizzo, insieme con tecnici e progettisti, effettuerà un altro sopralluogo, ma la strada è ormai tracciata. L’Autorità di sistema, infatti, ha predisposto tre bandi distinti che saranno affidati a Invitalia, per la direzione lavori e per la realizzazione degli interventi di caratterizzazione ambientale, indicati in quel Piano stilato dall’Università di Messina e approvato dalla Regione siciliana. È, di fatto, l’avvio delle imponenti operazioni di bonifica attese da decenni. Tre bandi distinti (direzione lavori, coordinamento della sicurezza ed esecuzione degli interventi), un’unica fonte di finanziamento: i 23 milioni di euro deliberati dal Cipess nel 2024 e frutto di quel prezioso emendamento alla manovra finanziaria nazionale presentato dalla deputata messinese di Forza Italia, e sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

