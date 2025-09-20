Tragedia a Lipari nel mare di Canneto: morto Enzo D'Ambra. Colto da malore mentre si trovava in acqua

Ha perso la vita, nel mare di Canneto, in un tratto prospicente la propria abitazione, il dottor Vincenzo (Enzo) D’Ambra, ex imprenditore del settore pomicifero, presidente della Pumex ed editore di Teleisole e del Notiziario delle isole Eolie. D’Ambra era molto conosciuto, non solo nell’arcipelago, ed è stato anche presidente di Confindustria Sicilia. Colto da malore mentre si trovava in acqua, inutili si sono rivelati i primi soccorsi e l’intervento.
