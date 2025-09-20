Scontro tra pullman e tir allo svincolo di Tremestieri: traffico rallentato in tangenziale a Messina

Incidente questa mattina intorno alle 4.40 a Tremestieri, nei pressi dell'imbocco dell'autostrada. A scontrarsi un pullman e un mezzo pesante. L'incidente si è verificato nel tratto che dalla stazione di servizio, sulla Ss114, porta verso l'ingresso della tangenziale.

Per fortuna non si sono registrati feriti e i danni si sono limitati soltanto ai mezzi. È intervenuta la polizia stradale per i rilievi e per disciplinare la circolazione stradale. A seguito dell'incidente si è verificato un rallentamento della circolazione in quel tratto. La situazione è poi tornata alla normalità.