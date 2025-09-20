Santa Lucia del Mela, ricerche in corso per un 71enne scomparso a Patti. Ancora nessuna notizia

Ancora nessuna notizia di Lillo Bisazza, l'uomo di 71 anni di Santa Lucia del Mela che mercoledì scorso si è allontanato dal paese senza farne più ritorno. Dalle notizie che si hanno, la sua automobile è stata ritrovata in zona Madoro nel comune di Patti. Sul posto si sono attivati i carabinieri con cinofili e la Forestale, col supporto di droni, ma le ricerche non hanno ancora avuto esito positivo. Ecco l'appello della famiglia. "Lillo Bisazza, 71 anni, 56 kg, alto 1,67, ha smarrito il senso dell’orientamento. Probabilmente è ferito mentre cercava di liberare l’auto che si era infossata in campagna. È vestito con pantaloni corti alle ginocchia di jeans blu e maglietta polo blu notte/nera con sandali aperti di stoffa scuri, borsello nero porta cellulare/documenti. È una persona mite e buona. Purtroppo ha vuoti di memoria e pensava di andare nelle campagne di Santa Lucia del Mela ma si è perso nelle montagne di contrada Madoro, a Patti dove si è infossata l’auto. L’ha chiusa e ha proseguito a piedi con l’intenzione di tornare a casa a S.Lucia del Mela pensando di essere nel terreno di campagna del suocero sempre a S. Lucia. Ovviamente è troppo distante e non ha senso di orientamento. Fuma sigarette John Player Special. Chiunque sia nelle prossimità delle montagne di Patti zona Madoro e oltre e vede un uomo vestito così o vede cicche di sigarette John Player Special, è pregato di contattare i carabinieri. Grazie infinite da parte dei familiari".