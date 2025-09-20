San Piero Patti, ricerche in corso per un 71enne scomparso

Dalle 14 di mercoledì 18 settembre i vigili del fuoco del Comando di Messina sono impegnati nelle campagne di San Piero Patti, nel Messinese, per le ricerche di un uomo di 71 anni, che potrebbe essere ferito.

Alle operazioni partecipano squadre dei distaccamenti di Patti e Sant’Agata di Militello, coordinate da un’Unità di Comando Locale inviata dalla sede centrale di Messina. Sul posto anche personale TAS, un elicottero del Reparto Volo di Catania e il funzionario di guardia.

Attivati inoltre il nucleo cinofili e il nucleo SAPR dei vigili del fuoco, insieme al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, ai volontari della Protezione Civile, ai Rangers d’Italia e al Corpo Forestale. Le ricerche sono tuttora in corso.