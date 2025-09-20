Rassegna stampa 20-09-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei principali titoli di Gazzetta del Sud - edizione Messina in edicola oggi:

- Bonus ai dipendenti regionali in Sicilia: Schifani frena sulle "mance"

- Già costretti a fermarsi nei depositi i nuovi treni acquistati dalla Regione siciliana

MESSINA

- Ponte sullo Stretto e sicurezza della navigazione: torna a riunirsi il Tavolo tecnico

IN PROVINCIA

- Patti, rete di aziende “fantasma”: dieci condanne in primo grado

- Milazzo, il progetto per i “Molini” riduce i volumi e crea spazi di aggregazione e accoglienza

- Barcellona, preziosi al Tribunale gli addetti all’ufficio per il processo, ma il loro futuro è incerto