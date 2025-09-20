Milazzo, il progetto per i “Molini” riduce i volumi e crea spazi di aggregazione e accoglienza

L’imprenditore milazzese Arturo Formica, titolare della Famma, che ha presentato assieme al figlio Antonio (in raggruppamento temporaneo di imprese), la proposta di riqualificazione e rifunzionalizzazione dei Molini Lo Presti che la commissione della centrale unica di committenza “Tirreno ecosviluppo” ha ritenuto meritevole di accoglimento, si è avvalso della collaborazione specialistica dello studio Ufo di Pace del Mela e di un team di professionisti che ha curato il progetto. La struttura operativa è composta dai Claudio Lucchesi, Carmela Notaristefano, Maria Luisa Verzera, Gaetano Antonio Arrigo, Tiberino Romola, Nicola Mobilia, Letterio Giordano e Gianluca Mirenda, tutti professionisti che operano nella nostra provincia.

Ma cosa prevede nello specifico l’intervento che punta a distanza di ben 25 anni dall’acquisto da parte del Comune, a rivoluzionare il grande fabbricato di via dei Mille? «L’idea di partenza del progetto – sottolinea Lucchesi – è stata quella di mantenere il grande volume di coloro rosso che caratterizza tutto il complesso. Verrà restaurata la porzione di prospetti di pregio di via dei Mille, integrandola alla parte che sarà demolita e ricostruita. La facciata di via Giorgio Rizzo invece sarà di colore grigio chiaro». Novità per quanto riguarda anche l’intervento prettamente edilizio.

