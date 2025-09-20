Messina, il corteo “Fermiamo il genocidio di Gaza” a sostegno della Global Sumud Flotilla

È partito da piazza Antonello a Messina il corteo “Fermiamo il genocidio di Gaza”, diretto verso piazza Unione Europea. L’iniziativa, organizzata in sostegno alla Global Sumud Flotilla, vuole richiamare l’attenzione sull’assedio della Striscia di Gaza. La flottiglia internazionale sta navigando verso le coste palestinesi con l’obiettivo simbolico di rompere l’embargo e portare un messaggio di solidarietà.

La mobilitazione segue alla manifestazione di ieri, che ha visto la partecipazione del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a Messina. Landini ha ribadito il rifiuto alle logiche della guerra e della violenza, sottolineando: «Non dobbiamo avere paura di allargare il dialogo».

Landini ha anche ha denunciato come "la guerra stia arricchendo banche e grandi imprese, mentre lavoratori e pensionati hanno pagato il prezzo più alto con tasse e inflazione". Ha poi richiamato la Costituzione, ribadendo che "la Repubblica è fondata sul lavoro e che occorre difendere lo Stato sociale da chi vuole smantellarlo a favore dei privati".