“Linea Verde Italia” racconta Messina tra ecologia, digitale, mobilità, cultura e tradizioni nello speciale del 27 settembre

La città di Messina sarà protagonista della puntata di “Linea Verde Italia”, in onda sabato 27 settembre. Il noto programma di Rai 1, condotto da Monica Caradonna e Tinto, dedica infatti uno speciale al capoluogo peloritano, con un’attenzione particolare ai temi della sostenibilità e alla valorizzazione del territorio.

Nei giorni scorsi la troupe ha effettuato i sopralluoghi e le riprese, accolta con cordialità dal Sindaco Federico Basile e dal Direttore Generale del Comune di Messina Salvo Puccio.

L’occasione ha permesso di approfondire e documentare il processo “green” avviato in città. Le telecamere di Linea Verde Italia racconteranno la transizione ecologica promossa dall’Amministrazione: dalla riqualificazione delle aree a verde come Villa Dante e le sue attività sportive e sociali all’aperto, fino alle innovazioni legate ai servizi digitali e la mobilità sostenibile per i cittadini e ai sistemi di raccolta differenziata.