Due cinghiali morti a Santa Teresa di Riva, escluso il virus della peste suina

L’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia ha escluso la presenza del virus della peste suina africana (Psa) e della peste suina classica (Psc) nei due cinghiali trovati morti sul litorale di Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina. La conferma arriva a meno di 24 ore dal ritrovamento dei due animali. I test diagnostici condotti nei laboratori dell’Istituto hanno dato esito negativo per entrambi i virus. La professoressa Francesca Di Gaudio, direttore generale dell’Izs, ha detto di essere «orgogliosa dei laboratori sempre pronti ad affrontare situazioni di emergenza. La tutela della salute animale e della salute pubblica sono il nostro principale obiettivo». L’Istituto ha ribadito il proprio impegno nella sorveglianza epidemiologica del territorio e nella collaborazione costante con le autorità sanitarie e veterinarie locali, regionali e nazionali.