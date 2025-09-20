Barcellona, preziosi al Tribunale gli addetti all’ufficio per il processo, ma il loro futuro è incerto

Negli ultimi anni il contributo dato per ridurre i tempi della giustizia è stato essenziale ma il loro futuro lavorativo è pieno di incognite: tra nove mesi il contratto scade e solo una parte sarà stabilizzata. Sono mesi complicati per gli Aupp, i funzionari addetti all’ufficio per il processo. Figure che al Tribunale di Barcellona, e negli altri tribunali del distretto giudiziario di Messina, si sono rivelate fondamentali per ottenere risultati importanti in termini di abbattimento dell’arretrato e di riduzione dei tempi dei processi. I dati di Barcellona, in particolare parlano chiaro: si è registrato uno smaltimento delle pendenze superiore al -96,2%. Bene anche Patti -96,9% e Messina con al -88,6% . I traguardi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza sono stati tagliati al tribunale di Barcellona che ha inoltre raggiunto in anticipo l’obiettivo della riduzione del disposition time (il tempo di chiamata tra un’udienza e l’altra), con un abbattimento del -59% piazzandosi terza a livello nazionale. Ancora meglio ha fatto Patti conseguendo un netto -62%.

Risultati eccellenti eppure c’è il rischio che gli Aupp vedano finire la loro esperienza lavorativa essendo stati assunti con contratti a termine che scadranno il 30 giugno 2026. Il ministero ha già annunciato che ha intenzione di stabilizzare solo una parte.

