A Messina la festa della Madonna delle Mercede: torna dopo un secolo la processione

Anche nella città di Messina, quello alla Madonna della Mercede è uno dei culti mariani più antichi ed è collegato alla chiesetta di via Tommaso Cannizzaro di proprietà dell’omonima confraternita Maria Santissima della Mercede in San Valentino. Il titolo deriva dal possesso che ne ebbero i Padri Mercedari a partire dal 1595, sebbene il piccolo edificio esistesse anche prima come Santa Maria di Piè di Grotta. Secondo il Samperi questa antica denominazione è legata al quadro venerato, raffigurante la Madonna della Pietà dinanzi alla grotta del sepolcro di Cristo. I religiosi ingrandirono la chiesa e collocarono sull’altare maggiore una immagine raffigurante l’apparizione della Madonna a S. Pietro Nolasco e a S. Raimondo di Pennafort, fondatori dell’ordine dei Mercedari, da sempre vicini ai cristiani in pericolo di perdere la fede e agli scartati, ai detenuti, ai bambini orfani e agli sfruttati. Successivamente collocarono la statua della Vergine Spagnola, nota per l’incontro con il Cristo Risorto del giorno di Pasqua nella cosiddetta processione degli “Spampanati”; distrutta dopo il terremoto, la chiesa fu ricostruita nel 1934 e affidata alla confraternita.