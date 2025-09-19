Un anno fa la scomparsa di Cristian Argurio: anche l'Ussi Messina lo ricorda con un premio

Se ne andava un anno fa, a 52 anni, Cristian Argurio, grande conoscitore di calcio, attento dirigente ma soprattutto uomo perbene che portava Messina nel cuore. Un uomo che riuscito a lasciare traccia dei propri valori in chi lo ha conosciuto, attraverso la professionalità e la passione in quello che faceva.

Dopo avere operato a più riprese nella sua città, che amava, per lui esperienze anche con Udinese, Bari, Catania, Juventus, Hajduk Spalato, Istra e Novara.

"Professionista serio, competente e appassionato, Christian ha lasciato un segno importante non solo sul piano sportivo, ma soprattutto su quello umano - si legge in una nota diffusa questa mattina proprio dal Novara Fc -. Disponibile, gentile, sempre pronto ad ascoltare e a trovare una parola di incoraggiamento. Il suo ricordo continua a essere un punto di riferimento per chi lo ha conosciuto".

La sezione messinese dell'Unione Stampa Sportiva ha invece istituito nei mesi scorsi un premio speciale alla memoria di Argurio, che verrà consegnato nei prossimi giorni.