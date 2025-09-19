Taormina, prosciolto il marito della donna morta nel 2023 in un incidente stradale

Si è concluso il proscioglimento l’udienza preliminare nei confronti di un 76enne di Taormina per l’incidente che il 25 agosto del 2023 costò la vita alla moglie, Reba Royneta Di Nicola, una 77enne italo americana.

Sull’incidente mortale fu aperta un’inchiesta. Carmelo Di Nicola, che era alla guida dell’auto, fu indagato per omicidio stradale. Un’accusa che però è caduta al termine dell’udienza preliminare che si è tenuta ieri a Messina. La gup Tiziana Leanza ha disposto il non luogo a procedere per il 76enne prosciogliendolo con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.

L’avvocata Maria Grazia Bertilone, che ha difeso l’uomo, nel corso dell’udienza ha sostenuto che il suo assistito non aveva violato nessuna norma di prudenza e non aveva nessuna responsabilità sul fatto che il motore dell’auto si fosse fermato così come invece sosteneva l’accusa. L’avvocata Bertilone ha inoltre evidenziato che per l’anziano si sarebbe trattato di una doppia condanna oltre a quella dolorosa per la tragica perdita della propria moglie.

La procura contestava al 76enne di aver violato le norme della circolazione stradale e in particolare di non essere stato in grado di compiere le manovre necessarie per garantire che l’auto si fermasse.

