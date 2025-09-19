Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Stalking all’ex fidanzata a Torregrotta: 27enne condannato a 3 anni e 4 mesi

Condannato a Messina un 27enne accusato di atti persecutori. Vittima l’ex fidanzata che avrebbe tormentato anche durante la relazione sentimentale. È stato condannato a 3 anni e 4 mesi e al pagamento di 10mila euro. La sentenza è della gup Claudia Misale che lo ha assolto per il danneggiamento.

I fatti sarebbero avvenuti a Torregrotta. È stato difeso dagli avvocati Alessandro Billè e Andrea Schifilliti, per la parte civile l’avvocata Cettina Miasi. Era stata la giovane a troncare quel rapporto diventato insostenibile. Il 27enne, come contesta l’accusa, avrebbe minacciato sia lei che i suoi genitori, l’avrebbe insultata giudicando il suo modo di vestire e costringendola a mandargli le foto di quando usciva con i genitori per controllare spostamenti e abbigliamento. Non poteva uscire e frequentare altre persone. Dopo la rottura del rapporto lui avrebbe continuato a contattarla per telefono anche mentre era ai domiciliari.

