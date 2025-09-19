Appello urgente da Santa Lucia del Mela dopo la scomparsa del cittadino Letterio Bisazza (detto Lillo), che manca da casa dalle ore 15 di mercoledì 17 settembre. La sua automobile è stata ritrovata nella zona di San Piero Patti. "Invitiamo tutti i cittadini e i Comuni limitrofi a condividere questo appello segnalare qualsiasi informazione utile, contattare immediatamente le Forze dell’ordine in caso di avvistamento. Ogni informazione, anche la più piccola, può essere fondamentale", scrive l'amministrazione comunale luciese.
Scomparso da Santa Lucia del Mela Lillo Bisazza: l'appello per ritrovarlo
La sua automobile è stata ritrovata nella zona di San Piero Patti
Caricamento commenti
Commenta la notizia