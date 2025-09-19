Rassegna stampa 19-09-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
MESSINA
- Ponte sullo Stretto, Ciucci: «Siamo pronti a partire, un’avventura difficile ma esaltante»
SICILIA
- Ecco i redditi dei deputati dell’Ars: Salvo Tomarchio e Cateno De Luca i “Paperoni”
- Curarsi fuori dalla Sicilia? Ci costa 240 milioni l'anno
- Ragazze fotografate a scuola e spogliate con l'Ia: l'allarme lanciato dall'associazione siciliana Meter
IN PROVINCIA
- Stalking all’ex fidanzata a Torregrotta: 27enne condannato a 3 anni e 4 mesi
- Taormina, prosciolto il marito della donna morta nel 2023 in un incidente stradale
- Macellazione clandestina sui Nebrodi, la Cassazione conferma una sola condanna
