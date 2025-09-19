Ponte Stretto, Renzi: "Rischia di essere un'opera di grande distrazione di massa"

«Il Ponte si farà, credo che a questo punto non si possa tornare indietro... la mia questione è che tipo di riflessione vengono fatte affinché ci sia un’infrastruttura all’altezza e collegamenti degni di un’opera di questo genere». Così Matteo Renzi, leader di Italia viva, intervenendo a Messina in collegamento video a un convegno all’università, rispondendo a una domanda sulla realizzazione sul Ponte sullo Stretto. «E' una questione sulla quale sono stato non solo laico, ma disponibilissimo. Il problema di fondo - aggiunge - è la contingenza. Per me, lo dissi da presidente del Consiglio nel 2006, il Ponte andava fatto con fondi totalmente europei senza togliere un centesimo alla programmazione della regione Calabria e della regione Sicilia, penso di essere uno di quelli che non si metterà mai a discutere su una infrastruttura se funziona ed è efficace.

Perché non essere fieri di un grande capolavoro dell’ingegneria Made in Italy? Il punto è il contesto, in Sicilia, in questa fase non c'è un problema sulle infrastrutture e basta, c'è un problema, piaccia o non piaccia al presidente Schifani, sull'acqua, abbiamo un’emergenza idrica anche quest’anno in Sicilia, leggevo dati preoccupanti sulla raccolta delle arance, abbiamo un problema sulle fognature, sui trasporti. E allora se si fa il ponte sullo Stretto e nel frattempo si sistema tutto quello che non è stato sistemato, va bene, diventa un asso nella manica da giocare nella comunicazione esterna, ma se si fa il ponte sullo Stretto come bandierina e nel frattempo i tempi di percorrenza tra le città siciliane sono quelli che sappiamo, allora è evidente che si sta facendo una grande distrazione di massa».