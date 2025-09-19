A Messina mobilitazione nazionale della Cgil con Landini a sostegno della Palestina: "Governo complice di Netanyahu"

Una piazza Unione Europea colma di bandiere, striscioni e voci unite ha accolto la tappa messinese della giornata di mobilitazione generale nazionale per la Palestina indetta dalla Cgil. L’iniziativa, originariamente concepita come appuntamento di confronto e dibattito nella sede sindacale all’interno del percorso “Diritti al Quadrato”, si è trasformata in una manifestazione pubblica aperta alla città, in risposta – come spiegano gli organizzatori – “alla gravità e alla drammaticità di quanto sta accadendo a Gaza”.
Davanti a centinaia di persone, ha preso la parola il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, che ha ribadito il sostegno del sindacato alla causa palestinese e l’impegno “per la pace, la giustizia e i diritti umani, senza i quali non può esserci futuro di convivenza e sicurezza per nessun popolo. Ci sono dei momenti nella vita di ognuno di noi e della storia, in cui devi decidere da che parte stare. Questo è uno di quei momenti. Devi decidere se stai dalla parte della democrazia, della libertà, della pace e della dignità o in quella della guerra, del più forte, del più forte e della intolleranza. Oggi il governo italiano - ha aggiunto - e altri Paesi che non prendono posizione non decidendo cose che possono decidere, sono complici del governo Netanyahu e dell’obiettivo di cancellare l’esistenza del popolo palestinese».
«Noi chiediamo cose semplici - ha evidenziato Landini- perché se vuoi la pace devi smettere di inviare armi ad Israele, se vuoi la pace interrompi ogni rapporto commerciale ed economico con Israele riconoscendo il diritto del popolo palestinese ad avere uno Stato. Ci sono dei momenti in cui conta quello che fai non le cavolate che dici o i silenzi che tenti di mantenere per non far sapere». «Con le nostre piazze piene abbiamo l’orgoglio di rappresentare quello che pensa la maggioranza di questo Paese, la maggioranza delle persone per bene che di fronte alle atrocità che stanno vedendo con l’uccisione di bambini e la negazione del diritto di esistere - ha concluso il leader della Cgil - non pensano di star a guardare ma pensano sia necessario scendere i piazza»
Accanto a lui, il segretario generale della Cgil Messina, Pietro Patti, ha sottolineato come la mobilitazione sia diventata un atto necessario: “Quello di oggi doveva essere uno spazio di riflessione su diversi temi, ma di fronte al genocidio e allo sterminio di un intero popolo non potevamo restare indifferenti. La piazza è il luogo giusto per far sentire la nostra voce contro la guerra e per riaffermare il diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese”.
Alla manifestazione hanno preso parte anche associazioni del territorio, attivisti del movimento Messina per la Palestina e numerosi cittadini che hanno risposto all’appello lanciato dalla Cgil. Cori, cartelli e momenti di silenzio collettivo hanno accompagnato la mobilitazione, trasformando la piazza in uno spazio di testimonianza civile e di solidarietà internazionale.
L’iniziativa di Messina si è così inserita nel più ampio calendario di mobilitazioni che, in tutta Italia, hanno visto il sindacato impegnato a richiamare l’attenzione sul tema dei diritti, della pace e della dignità dei popoli.
