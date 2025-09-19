A Messina mobilitazione nazionale della Cgil con Landini a sostegno della Palestina: "Governo complice di Netanyahu"

Una piazza Unione Europea colma di bandiere, striscioni e voci unite ha accolto la tappa messinese della giornata di mobilitazione generale nazionale per la Palestina indetta dalla Cgil. L’iniziativa, originariamente concepita come appuntamento di confronto e dibattito nella sede sindacale all’interno del percorso “Diritti al Quadrato”, si è trasformata in una manifestazione pubblica aperta alla città, in risposta – come spiegano gli organizzatori – “alla gravità e alla drammaticità di quanto sta accadendo a Gaza”.

Davanti a centinaia di persone, ha preso la parola il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, che ha ribadito il sostegno del sindacato alla causa palestinese e l’impegno “per la pace, la giustizia e i diritti umani, senza i quali non può esserci futuro di convivenza e sicurezza per nessun popolo. Ci sono dei momenti nella vita di ognuno di noi e della storia, in cui devi decidere da che parte stare. Questo è uno di quei momenti. Devi decidere se stai dalla parte della democrazia, della libertà, della pace e della dignità o in quella della guerra, del più forte, del più forte e della intolleranza. Oggi il governo italiano - ha aggiunto - e altri Paesi che non prendono posizione non decidendo cose che possono decidere, sono complici del governo Netanyahu e dell’obiettivo di cancellare l’esistenza del popolo palestinese».