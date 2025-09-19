Mobilitazione pro Palestina, la Cgil scende in campo anche a Messina: a piazza Unione Europea arriva Maurizio Landini

Giornata di mobilitazione generale nazionale per la Palestina indetta dalla Cgil. L’iniziativa “Diritti al Quadrato” in programma a Messina, farà tappa in piazza per un momento di mobilitazione a sostegno del popolo palestinese.

Alle 18:30 in piazza Unione Europea, con la partecipazione del segretario generale della Cgil Maurizio Landini, si terrà una manifestazione per riaffermare la giustizia, la pace, i diritti umani e l’autodeterminazione dei palestinesi.

“Quello di venerdì doveva essere uno spazio di riflessione e dibattito su diversi temi nella sede del sindacato ma davanti alla gravità e alla drammaticità della situazione a Gaza, di quanto sta succedendo e alla necessità di non rimanere indifferenti, la nostra iniziativa diventerà uno spazio aperto sul tema della pace nella centrale piazza cittadina. Contro il genocidio e lo sterminio di un interno popolo continuiamo a mobilitarci”, dice il segretario generale della Cgil Messina Pietro Patti. Con la Cgil ci saranno associazioni, il movimento Messina per la Palestina e l’invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza.