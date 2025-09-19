Messina, iniziate da via Palazzo le opere di riqualificazione a Torre Faro

A Torre Faro inizia una nuova e importante fase, quella che donerà un nuovo volto ad un tratto di lungomare e a tutta l'area di fronte alla chiesa. Si tratta del primo dei nove progetti finanziati con il Pon Metro Plus e presentati nello scorso mese di marzo dall'amministrazione di Palazzo Zanca. Un pacchetto da 7 milioni e mezzo destinato alla rigenerazione urbana di nove spazi pubblici della città, da nord a sud. Un intervento che si snoderà in quattro fasi, quattro lotti che dividono l'area oggetto dei lavori. I lavori sono già iniziati in un tratto di via Palazzo, l'ultimo pezzetto di lungomare che poi conduce in piazza Chiesa. Per i prossimi due mesi vigeranno i divieti per consentire all'impresa Andiva, che si è aggiudicata l'appalto, di operare. Il progetto prevede manutenzione stradale e il rifacimento di tutto il basolato lavico del lungomare, riqualificazione di piazza Chiesa e restyling della piazza dell'Angelo, cuore pulsante del borgo marinaro, dove si prevede nuova illuminazione, sedute e fioriere.