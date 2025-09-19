Messina, al via i lavori di rifioritura delle barriere frangiflutti ad Acqualadrone: interdizioni fino al 22 ottobre

La Capitaneria di porto di Messina ha emanato un’ordinanza che disciplina gli interventi urgenti di salpamento e rifioritura delle barriere frangiflutti lungo il litorale di Acqualadrone, sulla riviera tirrenica del capoluogo peloritano.

I lavori, affidati all’impresa Opere Marittime Generali S.c.a.r.l. di Milazzo dal Comune di Messina, si svolgeranno dal 22 settembre al 22 ottobre 2025, esclusivamente nelle ore diurne. Saranno impiegate tre unità navali specializzate: la motobarca Tritone e i mezzi posacasse Ardito e Carolina.

Per garantire la sicurezza della navigazione e la pubblica incolumità, la Capitaneria ha disposto il divieto assoluto di balneazione, pesca, immersioni e ancoraggio all’interno dell’area di mare interessata dalle operazioni, delimitata da quattro punti georeferenziati antistanti il villaggio. Vietate anche tutte le attività che possano danneggiare le opere o costituire un pericolo per la vita umana in mare.