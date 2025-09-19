Messina, abbattimento delle liste d'attesa al Papardo: radiologia aperta anche la domenica mattina

A seguito delle disposizioni dell’Assessorato della Salute in materia di abbattimento delle liste d’attesa il direttore dell’ UOC Diagnostica per Immagini e Rad Interventistica, Giampiero Mastroeni, ha disposto l’apertura domenicale per turni RLA Ecografia a partire da domenica 21 settembre. L’ambulatorio, fruibile dalle 8:00 alle 13:00, è dedicato alle prestazioni di Ecografia Internistica in fascia U e B. Il paziente, regolarmente prenotato al Cup provinciale oltre i termini di garanzia, sarà ricontattato per anticipare la prestazione.

La Direzione Strategica, con la collaborazione della Radiologia, predispone l’erogazione delle seguenti prestazioni: Ecografia del capo e del collo; Ecografia dell’addome superiore; Ecografia dell’addome inferiore; Ecografia dell’addome completo; Ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo.