Macellazione clandestina sui Nebrodi, la Cassazione conferma una sola condanna

Resta un solo condannato nel processo “Gamma Interferon”, su furti di animali e macellazioni clandestine sui Nebrodi.

La Cassazione, riformando parzialmente la sentenza d’appello di Messina emessa a novembre scorso, ha confermato infatti la pena a carico del solo Biagio Salvatore Borgia, condannato a 3 anni di reclusione quale capo ed organizzatore della contestata associazione a delinquere. Inammissibile il ricorso proposto dal difensore, avv. Laura Todaro. Per il resto la Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna nei confronti di Nicolino Gioitta, difeso dall’avv. Flavia Galbato Muscio, dichiarando la prescrizione dell’imputazione di ricettazione per cui erano stati comminati 2 anni e 2 mesi di reclusione. Lo stesso in appello era stato assolto dall’accusa di essere capo ed organizzatore della seconda associazione a delinquere contestata. Annullamento senza rinvio per prescrizione anche della condanna ad 1 anno e 4 mesi a carico di Giovanni Girbino, difeso dall’avv. Marilena Bonfiglio.

