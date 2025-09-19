Giornata europea del "bike to work": in bici a lavoro a Messina, si può?

FIAB Messina Ciclabile celebra il “Bike-to-Work Day”, cioè la giornata dello spostamento casa-lavoro in bici. Si tratta di un appuntamento che rientra nel quadro della Settimana Europea della Mobilità, che si svolge annualmente nella terza settimana di Settembre.

Con l’edizione di quest’anno, la FIAB Messina Ciclabile propone di porgere l'attenzione al tema della mobilità in bici a Messina. La bici è un mezzo ecologico, economico, e si rivela spesso più rapido e funzionale dell’auto su spostamenti inferiori ai 5km. Al posto di una conferenza stampa tradizionale,

L'appuntamento è nella mattinata del 19 settembre, in tre punti del centro storico, tra le 10 e le 11, per incontrare alcuni dei nostri soci, nei loro spostamenti casa-lavoro: alle 10.00 In Piazza Unione Europea all’altezza della fermata ATM; alle 10.30 Alla Statua di Don Giovanni d’Austria in Via Lepanto / Via Cesare Battisti; alle 11.00 In Piazza Antonello (lato Municipio).

Tante le testimonianze di chi ha scelto la bici come principale mezzo di trasporto per la propria mobilità in città e di chi si muove in bici per spostamenti quotidiani in altre zone della città e dei comuni limitrofi per dimostrare come anche Messina è possibile scegliere una mobilità diversa, che non contribuisca alla congestione e all’inquinamento, e che anzi restituisca vivibilità alla comunità e agli spazi urbani.