Da Messina al Cile, il pilota Alessio Mazzeo nell'olimpo dell'automodellismo mondiale

“Dopo tanti lunghissimi anni di sacrifici immensi, con la tua bravura e grande umiltà, sei riuscito a conquistare il titolo di campione del mondo. Grazie per l’immensa gioia che hai donato a me a tuo fratello Davide ma soprattutto papà Giuseppe che, fin da quando avevi 8 anni, ha sempre creduto in te coltivando con amore e sacrificio il tuo talento” Con questo post mamma Adele ha annunciato la vittoria di Alessio Mazzeo, pilota di automodellismo, che in Cile ha conquistato il podio mondiale. Tanti titoli italiani su varie categorie di macchine, due volte vice campione del mondo su due categorie diverse, due volte campione europeo e oggi campione del mondo categoria elettrico.

Classe 1991, Mazzeo ha iniziato all’età di 8 anni perché suo padre, intuendo il suo grande talento, lo ha avviato a questa passione, affiancandolo sempre anche nei viaggi in giro per il mondo. Stasera, alle 20 ora italiana, la finale della categoria motore a scoppio: l’augurio è che Alessio Mazzeo possa bissare la vittoria.